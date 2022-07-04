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- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma Derneği Genel Kurulunda konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma Derneği Genel Kurulunda konuştu

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kurtulmuş: 'Milletin değerlerini ayaklar altına almak isteyenlerin hatta sadece balans ayarlar ile değil darbelerle milletin üstünden geçmeyi hayal... - Son Dakika

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