- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma Derneği Genel Kurulunda konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma Derneği Genel Kurulunda konuştu
Son Dakika › Güncel › Kurtulmuş: 'Milletin değerlerini ayaklar altına almak isteyenlerin hatta sadece balans ayarlar ile değil darbelerle milletin üstünden geçmeyi hayal... - Son Dakika