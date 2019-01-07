Kurtulmuş: "Milletin Emanetine Sahip Çıkacağız"
1 saat önce
-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması -Numan Kurtulmuş'un konuşması adayları tanıtması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Burdur aday tanıtım toplantısında konuştu.
-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un konuşması
-Numan Kurtulmuş'un konuşması adayları tanıtması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Burdur
aday tanıtım toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:58 Kaynak: AA
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