Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Milletin Emanetine Sahip Çıkacağız"

Kurtulmuş: "Milletin Emanetine Sahip Çıkacağız"

1 saat önce

-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması -Numan Kurtulmuş'un konuşması adayları tanıtması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Burdur aday tanıtım toplantısında konuştu.

-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
-Numan Kurtulmuş'un konuşması adayları tanıtması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Burdur aday tanıtım toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:58 Kaynak: AA

Burdur, Numan Kurtulmuş, Güncel
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