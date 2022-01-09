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Kurtulmuş: "Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız" - Son Dakika

Kurtulmuş: "Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız"

09.01.2022 13:18

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız." dedi.

Kurtulmuş, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İstanbul il teşkilatının son zamanlarda yaptığı çalışmalarla sahada güzel işler sürdürdüklerini belirten Kurtulmuş, teşkilatın 2023 ve 2024 seçimlerinin son hazırlıklarını yaparak yoluna devam ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı döviz hareketliliğine ilişkin, "Özellikle döviz hareketliliğinden dolayı vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıların, ortaya çıkan ekonomik zorlukların farkındayız. Şunu da söyleyeyim muhalefetin farkında olduğundan çok daha fazla da farkındayız. Vatandaşımızın bu sıkıntılarının giderilmesi için bütün kurumlarımız, bütün bakanlıklarımız titiz bir şekilde 24 saat çalışıyor. İnşallah bu süreçleri de aşacağız ve vatandaşımızı bu hayat pahalılığının altında da ezdirmemek için mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kulandı.

Türkiye'nin son dönemde hayata geçirdiği savunma sanayisi projelerine ilişkin Kurtulmuş, "Şu anda yüzde 70-75 seviyelerindeki millileşme oranları inşallah en yakın zamanda yüzde 80'lerin üzerine çıkacaktır. Bu şu demektir: Türkiye sadece, dünyanın her yerinde de öyledir savunma sanayi sadece silah üretmek değildir. Savunma sanayi aynı zamanda diğer yan sanayileri de geliştiren ve bütün sanayiye büyük bir ivme kazandıran motor sanayilerden biridir, öncü sanayilerinden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin terör üzerinden oynanan bütün oyunları bertaraf ederek, bağımsız büyük bir Türkiye olma istikametinde yoluna devam ettiğini vurgulayarak "Sınırlarımızın ötesinde oluşturulmaya çalışılan bir terör devletine de Türkiye müsaade etmeyerek onu da önleyerek yoluna devam ediyor." dedi.

Karadeniz'deki gazın 2023 gelmeden milletin kullanımına sunulacağını aktaran Kurtulmuş, büyük Türkiye istikametinde büyük bir adımın daha atılacağını kaydetti.

Kurtulmuş, Kazakistan'daki gelişmelere ilişkin ise şunları söyledi:

"Her şeyden evvel Türkiye olarak dostumuz, kardeşimiz ve son yıllarda özellikle fevkalade ciddi bir şekilde ilişkilerimizin geliştiği, Türk Devletler Topluluğu içerisinde de etkin bir yol arkadaşımız olan Kazakistan'ın iç çelişkilerle, iç çatışmalarla vakit kaybetmesine asla gönlümüz razı olmaz. Biz Kazakistan'ın birliğinden, beraberliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Son gelen haberler Kazakistan'da artık yavaş yavaş sükunetin sağlanmakta olduğunu gösteriyor."

Muhalefetin mağduriyet edebiyatlarıyla yol almaya çalıştığını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet demeyelim de Türkiye'nin ikinci partisi şu anda, ikinci partisi, onun lideri CHP'nin Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Başkanı son zamanlarda bir siyaset tarzı izliyor. Şimdi siyaset açık bir rekabet alanıdır, herkes fikrini söyler, nihayetinde millet söylenenleri izler, yapılanları izler not verir, notunu da sandık günü sandığın içerisine atar. Sandıktan ne çıkarsa baş göz üstüne, buna biz hiç itiraz etmeyiz. Şimdi bu anlamda milletin muhalefetteki partilerden beklentisi nedir, iktidara geldiğinizde ne yapacaksınız bir anlatın. Anlatabildikleri şimdiye kadar bir şey vardı, ikinci konu onu daha eklediler. Bir tek konu vardı 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin'. Bir sürü parti yan yana üst üste gelmişler, aslında bir yan yana gelmemek için de özel bir gayret sarf ediyorlar, o da ayrı bir konu."

"Aday meselesine gelince işler karışıyor"

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet anayasa değişikliği ile getirmemiş gibi millete haksızlık yapmayın. Şu anayasal sistem devam ediyor ve bu sistem içerisinde siz de mücadele ediyorsunuz. Projelerinizi söyleyin önce. Projeleri yok. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız. Sizin tercihiniz kim? O zaman ne diyorlar, 'Ya seçimi getirin önce, hemen biz yarın söyleriz size'. Hani yarın sandık gelsin diyordunuz. Aday meselesine gelince işler karışıyor. HDP'nin onay verdiği bir aday aynı zamanda İYİ Parti'nin onay verdiği aday, aynı zamanda CHP'nin de benimseyeceği bir aday. veya şu anda Türkiye'nin ikinci partisi ya, ben de parlamentoda konuştum onu bütçe konuşmasında. Normal olanı Türkiye'nin ikinci partisinin başındaki zatın Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Olur, olmaz bilmem."

Millete bir vefa borcu bulunduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Bir vefa borcumuz var millete, geçen seçimden yarım kalan hesabı bir şekilde tamamlayarak inşallah 2024'te yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bunun için gayretle çalışıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, belediye başkanlarına, ilçe başkanlarına ve meclis üyelerine toplantıya katılımları için teşekkür etti.

Kurtulmuş: Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız
Kurtulmuş: Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız
Kurtulmuş: Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız
Kurtulmuş: Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız
Kurtulmuş: Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız
Kurtulmuş: Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız
Kurtulmuş: Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız
Kurtulmuş: Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız
Kurtulmuş: Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız
Kurtulmuş: Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız

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Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurtulmuş: 'Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtulmuş: "Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız" - Son Dakika
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