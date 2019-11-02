Kurtulmuş; "Ortadoğu'yu terör örgütleri üzerinden dizayn etmeye çalışıyorlar"

AK Parti Afyonkarahisar 86. İl Danışma Meclisi Toplantısı

AFYONKARAHİSAR - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ortadoğu'yu Terör örgütleri üzerinden dizayn etmeye çalıştıklarını ifade ederek; "Bu dönemde Türkiye, eski Türkiye değil. Kararlı ve güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu oyunları bozacağız ve inşallah bu coğrafyayı yeniden esenlik yurdu haline getireceğiz" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı 86. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Bir termal otelde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı özel Irak temsilcisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Anayasa Komisyon Başkanvekili AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, protokol üyeleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TEL ABYAD ŞİMDİ TAMAMI KÜRT OLAN BİR YER HALİNE GELDİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, AK Partinin bir dava hareketi olduğunu ve davanın da yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurma ideali olduğunu söyledi. Kurtulmuş, emperyalistlerin Türkiye-Suriye, Suriye-Irak, Ürdün-Lübnan sınırlarını cetvel ve pergellerle bölüp, parçaladıklarını anlattı. Aynı zihniyetin, hiç bir gerçekliği olmayan ve tarihi bir gerçekliğe dayanmayan sınırlarla bölgeyi hallaç pamuğu gibi dağıttıklarını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Hani 'su uyur düşman uyumaz' derler ya, 100 sene sonra bölgeyi tekrar dizayn etmek için harekete koyuldular. Dün Fransız'ı, İngiliz'i ve İtalyan'ı Anadolu topraklarını işgal ederken kendi ordularıyla geldiler. Şimdi ise ellerine silah tutuşturdukları çapulcu terör örgütleriyle geldiler. Amaç aynı amaç. O zaman Osmanlı cihan devletini bölmek isteyenler şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölüp parçalamak dahil olmak üzere bu coğrafyayı yeniden dağıtmak ve parçalamak için geldiler. Terör örgütleri vasıtasıyla yaptıkları şey bütün şehirlerin demografik yapılarını değiştirmekti. Tel Abyad, yüzde 90'ı Arap bir yerdi. Tel Abyad şimdi tamamı Kürt olan bir yer haline geldi." diye konuştu.

KARARLI BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Tel Abyad'da teröristlerin pazar yerine saldırdıklarını üzüntüyle öğrendiğini belirten Kurtulmuş, "10'un üzerinde sivil insanın öldüğünün az önce salona girerken haberini aldım. Terör örgütleri üzerinden bölgeyi dizayn etmeye çalışıyorlar ancak bu dönemde Türkiye, eski Türkiye değil. Kararlı ve güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu oyunları bozacağız ve inşallah bu coğrafyayı yeniden esenlik yurdu haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşma sonunda AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Kurtulmuş'a hediye takdim etti.