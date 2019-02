Kurtulmuş: "Örtülü Bir İttifak Değil Karşımızda Açık Bir İttifak Vardır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , "Efendim, 'Bizi açıktan desteklemiyorlar' iyi de ' CHP 'nin adayının olduğu yerde ben aday koymuyorum' demek ne demek? Artık örtü falan kalmamıştır. Örtülü bir ittifak değil karşımızda açık bir ittifak vardır, birbirine benzemeyen çok sayıda parti bir araya gelmiştir." dedi.Kurtulmuş, İskenderun ilçesinde bir otelde partisinin mahalle temsilcileriyle gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, iki günlük Hatay programından güzel hatıralarla ve büyük umutlarla ayrılacağını dile getirdi.Hatay'da Büyükşehir Belediyesi ile 15 ilçenin tamamında belediye başkanlıklarını kazanacaklarını belirten Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı ile birlikte yolumuza devam edeceğiz ve büyük bir destan yazmış olacağız." diye konuştu.Kurtulmuş, her seçimin ayrı bir sınav olduğuna dikkati çekerek, hiçbir seçimin masa başında kazanılmayacağını vurguladı.AK Parti'nin güçlü bir siyasi hareket olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:"AK Parti'nin lideri Türkiye Cumhuriyeti 'nin Cumhurbaşkanı , nice badireler aşarak gelmiş kuvvetli bir siyasi aktördür. AK Parti'nin lideri Tayyip Erdoğan , sadece Türkiye'de değil, bütün mazlum milletlerin, bütün coğrafyamızdaki mağdur ve mazlum insanların gözünün içine baktığı bir liderdir, yani bir dünya lideridir. AK Parti'nin tecrübesi 24 Haziran seçimlerinde MHP ile yapılan ittifakla birlikte seçim sonuçlarına da yansımış ve çok güzel sonuçlar elde edilmiştir. Ama bizim siyasi geleneğimiz, bizim siyasi tecrübemiz bize şunu söylüyor; her seçim sahada kazanılır, her seçim gayretli teşkilat çalışmalarıyla, sandık başına kadar inen çalışmalarla, adaylarımızla, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla, bütün kadrolarımızla, bütün gönüldaşlarımızla beraber gücümüzü sonuna kadar mücadele ederek kazanılır."Türkiye'nin çok badireli günlerden geçtiğine işaret eden Kurtulmuş, "Bizim yolumuz millet iradesine saygı yoludur. Biz sandıktan ne çıkarsa 'eyvallah' der baş göz üstüne deriz. Çünkü rahmetli Menderes ne demişti 'Yeter söz milletindir', Cumhuriyet Halk Fırkası'nın değil. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yeter söz de karar da milletindir' diyerek yola çıktı ve yoluna devam ediyor." dedi.Kurtulmuş, Türkiye'de yapılan birçok reformun partilerine nasip olduğunu belirtti."Millet sandıklarda size boyunuzun ölçüsünü gösterecek""Yerel seçim, belediye başkanı seçeceğiz nihayetinde" dendiğini anımsatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Doğru ama siz de terörle arasına bir mesafe koyamayan, terör örgütünün gölgesinde siyaset yapan siyasi partiyle niye aranıza mesafe koyamıyorsunuz? Yani bu millet PKK ile PYD ile bu kadar savaşacak, şehit verecek, siz onların partisiyle mesafe koymayacaksınız. Efendim, 'Bizi açıktan desteklemiyorlar' iyi de 'CHP'nin adayının olduğu yerde ben aday koymuyorum' demek ne demek? Artık örtü falan kalmamıştır. Örtülü bir ittifak değil karşımızda açık bir ittifak vardır, birbirine benzemeyen çok sayıda parti bir araya gelmiştir. Niçin bir araya geldiniz? 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. İster öyle gitsin, ister geziyle gitsin, ister FETÖ ile gitsin, ister darbeyle gitsin.' Hiç boşuna heveslenmeyin, bu millet sandıklarda size boyunuzun ölçüsünü 31 Mart seçimlerinde gösterecek ve yoluna devam edecek."Seçimlere az bir zaman kaldığını vurgulayan Numan Kurtulmuş, çok güzel bir destan yazacaklarını söyledi.Türkiye'nin, Orta Doğu 'nun, İslam coğrafyasının, Türk dünyasının kilit taşı olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, eğer Türkiye'yi çekerlerse Suriye 'nin, Irak 'ın, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın çökeceğini aktardı.Bunu da dünyanın her yerindeki dostlarının bildiğini dile getiren Kurtulmuş, bunu emperyalistlerin de iyi bildiğini anlattı.Korkmayacaklarını, yılmayacaklarını ve geri adım atmayacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'yi bu coğrafyada etkisiz hale getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerinin altını çizdi.Kurtulmuş, Türkiye'nin mazlumlar için umut olmayı daha kuvvetli bir şekilde sürdüreceğini belirtti.Türkiye'nin zalimler için korkulu rüya olmaya devam edeceğini kaydeden Kurtulmuş, "İnşallah şu istikrarımızı Allah nasip etsin şöyle bir 10 sene sürdürelim, o zaman Türkiye dünyanın süper ligindeki en büyük oyunculardan birisi olacak. Şimdi dünya 5'ten büyüktür diyoruz ya o zaman bu lafın ne manaya geldiğini dost düşman daha iyi anlayacak ve gereğini daha iyi yerine getirecektir." diye konuştu.