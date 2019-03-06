Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Sarı Yeleklilerin Eylemi, Gezi Parkı Eylemlerinin Yanında Solda Sıfır Kalır"

Kurtulmuş: "Sarı Yeleklilerin Eylemi, Gezi Parkı Eylemlerinin Yanında Solda Sıfır Kalır"

1 saat önce

- Sincan'da STK'larla buluşma AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

- Sincan'da STK'larla buluşma
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:34 Kaynak: AA

Sincan, Güncel
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