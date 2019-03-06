Kurtulmuş: "Sarı Yeleklilerin Eylemi, Gezi Parkı Eylemlerinin Yanında Solda Sıfır Kalır"
1 saat önce
- Sincan'da STK'larla buluşma AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
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Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:34 Kaynak: AA
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