Kurtulmuş, Sincan'da Seçim İrtibat Bürosunun Açılışına Katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da seçim irtibat bürosunun açılışında halka hitap etti.

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DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!