Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş, Sincan'da Seçim İrtibat Bürosunun Açılışına Katıldı

Kurtulmuş, Sincan'da Seçim İrtibat Bürosunun Açılışına Katıldı

11 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da seçim irtibat bürosunun açılışında halka hitap etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da seçim irtibat bürosunun açılışında halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:27 Kaynak: AA

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