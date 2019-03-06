Kurtulmuş, Sincan'da Seçim İrtibat Bürosunun Açılışına Katıldı
11 dakika önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da seçim irtibat bürosunun açılışında halka hitap etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da seçim irtibat bürosunun açılışında halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:27 Kaynak: AA
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