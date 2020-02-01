Kurtulmuş: "(Sözde Orta Doğu barış planı) Hiçbir Müslüman millet, bu anlaşmanın tarafı olmayacak,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtulmuş: '(Sözde Orta Doğu barış planı) Hiçbir Müslüman millet, bu anlaşmanın tarafı olmayacak,... - Son Dakika

Kurtulmuş: "(Sözde Orta Doğu barış planı) Hiçbir Müslüman millet, bu anlaşmanın tarafı olmayacak,...

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenen Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenen Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'nda konuştu. (3)

Kurtulmuş: (Sözde Orta Doğu barış planı) Hiçbir Müslüman millet, bu anlaşmanın tarafı olmayacak,...

Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Kurtulmuş: "(Sözde Orta Doğu barış planı) Hiçbir Müslüman millet, bu anlaşmanın tarafı olmayacak,... - Son Dakika
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