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Kurtulmuş: "(Sözde Orta Doğu barış planı) Hiçbir Müslüman millet, bu anlaşmanın tarafı olmayacak,...
6 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenen Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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