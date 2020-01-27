Kurtulmuş, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Kurtulmuş, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada incelemelerde bulundu
7 saat önce
Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi Numan Kurtulmuş'un bilgi alması Numan Kurtulmuş'un ayrılışı ELAZIĞ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi
Numan Kurtulmuş'un bilgi alması
Numan Kurtulmuş'un ayrılışı ELAZIĞ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada incelemelerde bulundu.
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