Kurtulmuş, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtulmuş, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kurtulmuş, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada incelemelerde bulundu

7 saat önce

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi Numan Kurtulmuş'un bilgi alması Numan Kurtulmuş'un ayrılışı ELAZIĞ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada incelemelerde bulundu.

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi

Numan Kurtulmuş'un bilgi alması

Numan Kurtulmuş'un ayrılışı ELAZIĞ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada incelemelerde bulundu.

Kurtulmuş, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada incelemelerde bulundu

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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