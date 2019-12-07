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Kurtulmuş: "Sykes-Picot'nun bugünkü versiyonunu anlamadan coğrafyamızda ne olduğunu idrak etmemiz...
6 saat önce
Programın düzenlendiği salon AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:58 Kaynak: AA
Programın düzenlendiği salon
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programında konuştu. (3)
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