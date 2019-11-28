Kurtulmuş'tan Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mişmiş Park Fuar Alanında temeli atılacak olan 'Kongre ve Fuar Merkezi' programına katılmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Malatya tarihi hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, manevi, ilim ve kahramanlık anlamında Malatya'nın önemli bir merkez olduğunu söyledi. Malatya'nın 13 ilçesi ile 717 mahalleden oluştuğunu belirten Gürkan, "Elimizden geldiği kadar AK Parti'nin ruhuna uygun Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu ve göstermiş olduğu hedeflere ulaşma noktasında ve Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında bütün arkadaşlarımız, Milletvekillerimiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Malatya'yı ekonomik anlamda güçlendirme adına kentin en önemli ürünü olan kayısının uygun koşullarda saklanması ve pazarlanması amacıyla 14 milyon Euro yatırım bedeli ile Lisanslı Soğuk Hava Deposunun temelini attıklarını da anımsatan Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, Kitap Fuarı, Malatya Uluslararası Film Festivali, Tarım Fuarı, Kayısı Festivali olsun bu fuarlar şehrimizin tanıtılması ve gelişmesi noktasında önemli katkılar sunacaktır" dedi.



Başkan Gürkan daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve hizmetlerle ilgili bilgiler aktardı.



Kurtulmuş: Malatya büyük medeniyetimizin merkezi olan kentlerimizden birisidir



Malatya'da bulunmaktan, büyük onur ve memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ise, "Malatya Anadolu irfanının büyük medeniyetimizin merkezi olan kentlerimizden birisidir. Bu özelliğini de bugüne kadar canlı bir şekilde getirmiş ve taşımıştır. İnşallah bu özelliğini kıyamete kadar taşıyacak olan bir şehrimizdir" dedi.



Başkan Gürkan'ın son seçimde büyük bir oyla seçildiğini de anımsatan Kurtulmuş, "Seçimden sonra ilk kez Malatya'ya geliyoruz. Geçte olsa Sayın Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. Allah güzel hizmetlerde muvaffak kılsın. Malatya ve Malatyalılar her türlü güzel hizmeti hak etmektedir. Burada hakikaten güzel hizmetler yapılmış. Bu dönemde de Selahattin Başkanımızın bu hizmetleri çok daha ileriye götüreceğini, Malatya'nın sınıf atlamasına büyük emeği olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.



Malatya halkının AK Partiyi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve desteklediğini de dile getiren Kurtulmuş, "Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 70 civarında bir oy vermiştir. Seçim sonuçları geldiğinde memnuniyetle seçim sonuçlarını takip ettiğimiz illerden birisidir. Belediye seçimlerinde de yüzde 70 civarında bir oyla seçimden başarıyla çıktık. Halkın bu teveccühüne, ilgisine ve desteğine layık olacak şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Bir kez daha Belediye Başkanımız Selahattin beye ve seçilen diğer Belediye Başkanlarımıza tebriklerimi sunuyorum. Bu kadar yüksek bir oyla seçilmiş olmak aslında çok daha büyük bir sorumluluk ve büyük bir azimle motivasyonla çalışmayı zorunlu kılar. Bu motivasyonla çalıştıklarını biliyorum. İnşallah bu motivasyonları bu gayretleri ve adanmışlıkları hiçbir şekilde azalmadan sürekli artarak devam etsin. Bu süre içerisinde Malatya'mıza en güzel hizmet yapmayı Cenab-ı Allah nasip etsin" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a, Kayısı ve el dokuması tablo halı hediye etti.



Ziyarette AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Bölge Koordinatörü Yusuf Coşkun, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'da hazır bulundu. - MALATYA