Kurtulmuş'tan HDP'ye tepki - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Ermeni çetelerinin gerçek yüzünü Müslüman Kürt halkı çok iyi bilmektedir. Emperyalizmin yalanlarının arkasına sığınarak, ASALA'nın ve ondan türeyen PKK/PYD'nin kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır. Tarihi kendi politik amaçları uğruna zehirlemeye çalışan HDP'yi telin ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla HDP'ye tepki gösterdi. Kurtulmuş şu ifadelere yer verdi;

"Ermeni çetelerinin gerçek yüzünü Müslüman Kürt halkı çok iyi bilmektedir. Emperyalizmin yalanlarının arkasına sığınarak, ASALA'nın ve ondan türeyen PKK/PYD'nin kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır. Tarihi kendi politik amaçları uğruna zehirlemeye çalışan HDP'yi telin ediyorum." - ANKARA