Kurtulmuş'tan 'Kadir Şeker' açıklaması: Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan 'Kadir Şeker' açıklaması: Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz - Son Dakika

Kurtulmuş'tan 'Kadir Şeker' açıklaması: Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Konya'da Özgür Duran'ı iddiaya göre, sevgilisi Ayşe D.'yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak, ölümüne neden olan Kadir Şeker ile ilgili konuştu.

Kurtulmuş'tan 'Kadir Şeker' açıklaması: Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Konya'da Özgür Duran'ı iddiaya göre, sevgilisi Ayşe D.'yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak, ölümüne neden olan Kadir Şeker ile ilgili konuştu. Kurtulmuş, "Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, 'İlmi ve İçtimai Yönleriyle İskilipli Mehmed Atıf Efendi Sempozyumu'na katılmak için geldiği Çorum'da valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, gazetecilerin sorusu üzerine, Konya'da Özgür Duran'ı iddiaya göre, sevgilisi Ayşe D.'yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak, ölümüne neden olan Kadir Şeker ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Kurtulmuş, " Türkiye'nin çok hassas bir şekilde takip ettiği dava olacaktır. Adaletin yerini bulmasını biz de temenni ediyoruz. Tabi soruşturma aşamasında olan bir konu hakkında 'Şöyledir, böyledir' diyerek bir şeyler söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ama bütün Türkiye hassasiyetle buradan adaletin gerçekleşmesini ve gerçekten birisine yardım ederken bu sonuçla karşılaşan Kadir'in bu yargılamada bir şekilde kurtulmasını bekliyor. Dolayısıyla soruşturma devam ediyor, vakit var. Bu soruşturma bir süreç alacaktır" diye konuştu.


kadir şeker, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş
Son dakika: İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu Hayırsever iş insanı Necat Nasıroğlu, 2. Geleneksel Doğum Günü Programında anıldı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:27:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurtulmuş'tan 'Kadir Şeker' açıklaması: Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]