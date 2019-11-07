AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu topraklarda Allah'ın izniyle yeni bir Selçuklu, yeni bir Osmanlı, yeni bir Endülüs medeniyeti gibi Türkiye Cumhuriyetimiz döneminde de çok büyük bir medeniyeti inşa edecek ve güçlü bir ülkeyi kuracağız." dedi.

Kurtulmuş, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, toplumların kendi meselelerini kendilerinin çözmesi gerektiğini söyledi.

"Eğer bugün Orta Doğu'da halklar kendi meselelerini çözecek iradeye sahip olsalar ne savaşlar olur ne terör örgütleri olur ne de Orta Doğu halklarının karşılaştığı bu zulüm ve yoksulluk olur." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Doğruyu anlatmak, yol göstermek ve iyi şeyler için mücadele etmek gerekiyor. Toplumsal değişimi esas olarak kabul etmek, zenginlikleri insanların ortak malı olarak görmek, iki güne eşit olmamak, bütün alanlarda gelişmek, birleşmiş irade olarak mutabakatı karşılıklı sorunları doğru anlatmak için mücadele etmek gerekiyor."

"Temel değerler üzerinden toplumu güçlendirmeye çalışalım"

Bu temel değerlerin uygulanması halinde Türkiye'nin değişeceğini dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu temel değerler üzerinde toplumu güçlendirmeye çalışalım inanın ki 5-10 yıl içinde Türkiye bambaşka bir yer olur. Tarih boyunca toplumu ayağa kaldıran bu ilkeler etrafında ileriye doğru atılım yapılmalıdır. Bunları yaparsak geleceğin Türkiye'si özgürlük ve adalet ilkeleri üzerinde yükselen farklılıklarımızın bir arada yaşadığı çok güçlü büyük bir ülke, büyük bir toplum olacaktır. Biz bütün bu alanlarda toplumu daha güçlendirirsek, bu ilkeler çerçevesinde ortak hedefe yürümeyi başarırsak insanı önceleyen bir kalkınmayla Türkiye'nin birkaç yıl içinde dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olmasını sağlayacak bu ilkeler etrafında toplumu güçlendirebilirsek, onurlu ve güçlü bir toplum olarak Türkiye'yi uluslararası alanda güçlendireceğiz.

Toplumlar yan gelip yatarak kendilerine bildirilmiş olan bu ve benzeri konularda üzerine düşeni yapmazlarsa ilerlemeleri, güçlenmeleri mümkün değildir. Eğer söylenenler yapılırsa yıldız gibi parlayan toplum olup muazzam medeniyetler kurar ve ileriye doğru atılım yaparlar. Bu Anadolu coğrafyasında aziz milletimiz çok büyük medeniyetler kurdu. Bir zamanlar bu coğrafyanın şehirlerine dünyanın dört bir yanından insanlar okumaya geliyordu. Bağdat, İstanbul, Konya, Enderun büyük ilim merkezleriydi. Biz niye Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri ile dünyanın en güçlü medeniyetlerinden birisi olduk. Bu değişimin esaslarına uygun davrandığımız için."

"Değişimin esaslarına uygun davranılmadığında çöküş başlar"

Kurtulmuş, değişimin esaslarına uygun davranılmadığında çöküşün başladığını belirterek, "Dünyayı emanet gibi görmeyen meselelerde ne zaman aksamaya başladık ne zaman ayaklarımız sürtmeye başladı o zaman duraksadık, çözüldük ve sonunda çöktük. Toparlanışımız da aynı şekilde olacaktır. Bu topraklarda Allah'ın izniyle yeni bir Selçuklu, yeni bir Osmanlı, yeni bir Endülüs medeniyeti gibi Türkiye Cumhuriyetimiz döneminde de çok büyük bir medeniyeti inşa edecek ve güçlü bir ülkeyi kuracağız. 2-3 asır ya da 100 sene öncesinde burada konuşsaydım, dibe vurmuş bir İslam coğrafyasına ve dibe vurmuş Anadolu insanına konuşuyor olurdum." dedi.

"Medeniyet hakkaniyeti kaybetti"

Kurtulmuş, medeniyetin herkese güçlü şeyler vadettiğini söyledi. "Karşımızdaki medeniyet herkese dünyayı cennet haline getirmeyi vadediyor." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Geldiğimiz noktada son 3 asırdır dünyaya hakim olan, güçlü olan, bütün bölgeleri kontrol altına alan medeniyet çatırdıyor, çöküyor ve bütün değerleriyle insanların gözünde değer kaybediyor. Hakkaniyetin, adaletin olmadığı, dünya nimetlerinin belli ellerde toplandığı ülkelerin işgal edildiği, halkların ırzına, namusuna, geleceğine bir şekilde saldırıların gerçekleştiği, geleceğin yok edildiği medeniyetle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Mevcut medeniyetin hakkaniyeti kaybettiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Askeri olarak güçlü olabilir ve birtakım kontrol mekanizmalarına sahip olabilirler. Mevcut medeniyet ve bu medeniyetin sahipleri vicdanını, insafını ve hakkaniyeti kaybetmiştir. Sözü doğru söyleme ve insanların hayrına söz söyleme imkanını kaybetmiştir. Onun için gençler söz sırası sizindir. Artık bundan sonra insanlık adına, hakkaniyet adına, adalet adına ne söylenecekse bunları siz söyleyecek, inşallah dünyaya öncülük edeceksiniz."

Konuşmasının ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kurtulmuş'a hediye verdi.

Konferansa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

(Bitti)