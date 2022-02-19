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Kurtulmuş: "Tercihlerimiz, fikrimiz, fikriyatımız ne olursa olsun hepimizin ortak vatanı Türkiye'dir" - Son Dakika

Kurtulmuş: "Tercihlerimiz, fikrimiz, fikriyatımız ne olursa olsun hepimizin ortak vatanı Türkiye'dir"

19.02.2022 22:04

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

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Kurtulmuş: "Bir milletin en büyük gücü inanmış, hedefleri olan, istikbale doğru ufku olan, ufku açık olan kendisini iyi yetiştirmiş olan idealist bir gençliğe sahip olmasıdır"

Kurtulmuş: " Karadeniz'de bugünlerde yaşadığımız Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz, sadece iki ülke arasında bir kriz değil, dünyanın büyük güçlerinin Karadeniz ve Doğu Avrupa'da vermiş olduğu bir güç mücadelesinin yansımasıdır. O da Türkiye'yi etkiliyor"

Kurtulmuş: "Türkiye'nin ekonomisiyle, bilimiyle, sanatıyla, eğitimiyle, yüksek teknolojileriyle, kentleriyle, tarımıyla vesaire, her alanda güçlü, büyük Türkiye olmaktan başka şansı yoktur. Bunun için diyoruz ki, hep beraber daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için mücadele edeceğiz"

Kurtulmuş: "Eğilimimiz ne olursa olsun, dünya görüşümüz ne olursa olsun, tercihlerimiz, fikrimiz, fikriyatımız ne olursa olsun hepimizin ortak vatanı Türkiye'dir. Türkiye'nin yeniden büyük güçlü Türkiye olmaktan başka bir şansı yoktur"

Kurtulmuş: Tercihlerimiz, fikrimiz, fikriyatımız ne olursa olsun hepimizin ortak vatanı Türkiye'dir
Kurtulmuş: Tercihlerimiz, fikrimiz, fikriyatımız ne olursa olsun hepimizin ortak vatanı Türkiye'dir
Kurtulmuş: Tercihlerimiz, fikrimiz, fikriyatımız ne olursa olsun hepimizin ortak vatanı Türkiye'dir

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AK Parti, Ukrayna, gençlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurtulmuş: 'Tercihlerimiz, fikrimiz, fikriyatımız ne olursa olsun hepimizin ortak vatanı Türkiye'dir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtulmuş: "Tercihlerimiz, fikrimiz, fikriyatımız ne olursa olsun hepimizin ortak vatanı Türkiye'dir" - Son Dakika
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