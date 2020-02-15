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Kurtulmuş: "Teşkilatlar olarak bize düşen, Cumhurbaşkanımızın dünya lideri olarak mücadelesine güç...
7 saat önce
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:38 Kaynak: AA
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.
Son Dakika Son dakika: Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın pilotunun hastanede ifadesi alınıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abimiz" dediği Alaaddin Şahin'in tabutuna omuz verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda parti üyesi ile görüştü, salonda kahkaha tufanı koptu Pegasus uçağında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi