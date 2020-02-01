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Kurtulmuş: "Tezgahı dağıtmamak için çok ciddi mücadele ettik"
6 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenen Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:09 Kaynak: AA
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