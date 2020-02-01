Kurtulmuş: "Tezgahı dağıtmamak için çok ciddi mücadele ettik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtulmuş: 'Tezgahı dağıtmamak için çok ciddi mücadele ettik' - Son Dakika

Kurtulmuş: "Tezgahı dağıtmamak için çok ciddi mücadele ettik"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenen Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenen Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Kurtulmuş: Tezgahı dağıtmamak için çok ciddi mücadele ettik

Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:09 Kaynak: AA
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