Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır
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Kurtulmuş: Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır

1 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır.

Kurtulmuş: Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır." dedi.

AK Parti, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:20 
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