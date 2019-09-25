Kurtulmuş: Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır
1 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:20
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