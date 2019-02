Kurtulmuş: "Türkiye'deki Her Seçim Demokrasinin Çıtasını Yukarıya Çıkarmıştır"

Hatay'da bir otelde yerel medya temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, kentin Anadolu'nun kilit taşı olan önemli bir şehir olduğunu belirtti.



Kurtulmuş, Hatay'ın büyük medeniyetlerin merkezi olduğuna işaret ederek "Çok farklı dinlerin, inançların, yaşayışların bir arada yaşadığı, birlikte barış içerisinde yaşama kültürünü tabiri caizse dünyaya örnek bir şekilde yansıtıldığı bir şehrimizdir." ifadesini kullandı.



Özellikle son yıllarda Hatay'ın Suriye'deki kriz dolayısıyla çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapmış, kucağını açmış bir şehir olduğunu da aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Hatay aslında bereketin sembolü olan bir şehir. Burada bulunmaktan, sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duydum. Ben Kültür ve Turizm Bakanıyken burada bakanlığımızın yaptığı hizmetlerin açılışıyla ilgili programlar yapmayı çok planladık fakat hep başka bir şehir, program önümüze çıktı. Bu programları bir şekilde gerçekleştiremedik. Hatay bu anlamda da hakikaten iyi bir hizmet aldı. İki önemli kültür merkezinin Hatay'da yapımı devam ediyor. Böyle bir kültür ve medeniyet şehri olan Hatay'a önemli katkılar sunacağını düşünüyorum."



Kurtulmuş, 31 Martta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere de değinerek, bu seçimlerin Cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçişten sonraki ilk seçim olacağını anımsattı.



Seçimlerin bu bakımdan önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin bundan sonraki istikametini göstermesi bakımından önemlidir. Hatay'da da AK Parti olarak güçlü bir şekilde hem büyükşehir hem de tüm ilçelerimizde bu seçime büyük bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah seçimin sonuçlarını AK Parti, Hatay, ülkemiz için hayırlar getireceğini temenni ediyorum. Bu seçimin bir demokrasi havası, demokrasi şöleni şeklinde geçmesini temenni ediyorum. Türkiye'nin aslında geçtiğimiz çok partili siyasi hayatına baktığımızda 1946 seçimi dahil. Biliyorsunuz bu seçim açık oy gizli tasnifin yapıldığı bir seçimdir. Aslında bir seçim bile saymamız gerekmez ama hadi onu da sayalım. 1946 seçiminden bu yana Türkiye'deki her seçim demokrasinin çıtasını bir miktar daha yukarıya çıkarmıştır. Sonuçta bu millet hatta darbelerin sonuçlarını dahi seçimlerle silerek yoluna devam etmiştir. 1960'dan sonra aynı şeyi yapmıştır. 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 28 Şubat'tan sonra hep darbelerin sonuçlarını da sandıkla silerek yoluna devam etmiş ve demokrasiyi güçlendirmiştir. Ben bu seçimin de her şeyden evvel Türkiye demokrasisine çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum."



Kurtulmuş, Hatay'da da güzel bir yarış olacağını, büyükşehir ve ilçelerde seçimi kazanmayı ümit ve temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

