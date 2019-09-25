Kurtulmuş: "Türkiye her türlü meydan okumaya karşı hazırlıklıdır"
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Katılımcılardan görüntü AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:21 Kaynak: AA
Katılımcılardan görüntü
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. (2)
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