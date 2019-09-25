Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: Türkiye için IMF defteri kapandı
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Kurtulmuş: Türkiye için IMF defteri kapandı

47 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan IMF'ye ilişkin önemli açıklamalar geldi. Kurtulmuş IMF defterinin kapandığını söyledi.

Kurtulmuş: Türkiye için IMF defteri kapandı, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan IMF'ye ilişkin önemli açıklamalar geldi. IMF defterinin kapattığını aktaran Kurtulmuş şunları söyledi:


"Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ediyor. Her türlü meydan okumayı göze alıyor. Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır."

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AK Parti, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:30 
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