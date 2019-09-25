Kurtulmuş: Türkiye için IMF defteri kapandı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan IMF'ye ilişkin önemli açıklamalar geldi. IMF defterinin kapattığını aktaran Kurtulmuş şunları söyledi:



"Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ediyor. Her türlü meydan okumayı göze alıyor. Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır."