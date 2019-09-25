Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Türkiye IMF defterini kapatmış onu kenara atmıştır "
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Kurtulmuş: "Türkiye IMF defterini kapatmış onu kenara atmıştır "

1 saat önce

Katılımcılar AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. (3)

Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış onu kenara atmıştır

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:47 Kaynak: AA
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