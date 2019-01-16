Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Türkiye Millet Varlığının Tamamıyla Barışıyor"

Kurtulmuş: "Türkiye Millet Varlığının Tamamıyla Barışıyor"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen, "Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Buluşması"na iştirak etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen, "Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Buluşması"na iştirak etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı

Tokat'ta Üretilen Bez Sucuk Katarlılar Tarafından Çok Beğenildi! 30 Ton Sipariş Var Bingöl En Az Olay İşlenen İl Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:15:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Türkiye Millet Varlığının Tamamıyla Barışıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]