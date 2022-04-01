Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)

01.04.2022 15:09
Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi'ndeki konferansın ardından eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte HDP binası önünde 942 gündür evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi'ndeki konferansın ardından eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte HDP binası önünde 942 gündür evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla Kurtulmuş'u karşılayan aileler, çocuklarının nasıl kaçırıldığını anlattı. Ailelerle tek tek görüşen Kurtulmuş, terör örgütlerinin ektikleri bu fırtınada boğulacağını ifade ederek, "Diyarbakır annelerinin yanından dünyaya seslenmeyi vazife olarak terakki ediyoruz. Burada her birisinin dramı, her birisinin kalbindeki acının hala ilk günkü gibi taze olduğunu gördük. Terör örgütlerinin vasıtasıyla dağa kaçırılan ufacık evlatlarımızın hazin hatıraları önünde onların anneleriyle, babalarıyla aileleriyle dayanışma için buradayız. Küçük yaşta annelerinden, babalarından, akrabalarından, sevdiklerinden kopartılmışlar ve sonu ne olduğu belli olmayan, kime hizmet ettiği son derece açık olan bir emperyalist çetenin kucağına doğru itilmişler. Bu aileler burada haklı olarak dünyanın gözü önünde evlatlarını arıyorlar. 'Evlatlarımızı geri verin' diyerek burada dağla irtibatlı olduğunu gördükleri, düşündükleri insanlara sesleniyorlar. 'Evlatlarımızı geri verin' diyorlar. Bunların içerisinden bir kısmı geldiler, ailelerine kavuştular. Umut ediyorum ki geri kalan evlatlarımız bir şekilde dağdan kurtarılarak, örgütün elinden Türkiye'ye getirilerek burada hayatlarına kavuşturulacaklardır. Buradaki mesele siyasi bir mesele değildir. Bu bir insanlık meselesidir" dedi.

'BU ÇADIRIN İÇERİSİNDE 84 MİLYON MİLLETİMİZİN TAMAMI VAR'Herkesin, her siyasi partiden, her farklı görüşten insanın, bu insanlık dramına bir şekilde karşı çıkması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları söyledi: "Burada bu çadırın içerisinde 84 milyon milletimizin tamamı vardır. Bu sorunun çözülmesi için canla başla gayret sarf ediyoruz. Evet, büyük bir hüznün içerisindesiniz, büyük bir acı içerisindesiniz ama evlatlarınıza kavuşacaksınız inşallah. Kavuştuktan sonra da bu çocuklarının her birisinin pırıl pırıl gençler olarak sizlere, ailelerine ve ülkesine hizmet ettiğini göreceksiniz. Türkiye'nin tamamının, tamamına yakınının sizlerin yanında olduğunu unutmayın. Yalnız değilsiniz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve saygılarını sizlere bir kez daha ifade ediyorum. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu acının ortadan kalkması, bu dramın sona ermesi için bütün gücümüzle hareket ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının içerisinde yaşayan bütün kardeşlerimiz özgür ve eşit yurttaşlar olarak yaşamaya devam edeceğiz."

Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,


Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)
Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)
Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)
Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)
Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)
Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)
Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)
Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)
YORUMLAR
500
19 vekile ait 23 dokunulmazlık dosyası TBMM'de 19 vekile ait 23 dokunulmazlık dosyası TBMM'de Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor

Halkların Demokratik Partisi, Dicle Üniversitesi, Sevgi Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2) - Son Dakika


Son Dakika
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Parti Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik." sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
15:32 İnşaat işçisi yangının ortasında kalan 5 aylık bebeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı
15:28 Hamile hemşireye şiddet uygulayan adamdan akıl almaz savunma: Vursaydım bebeğini düşürürdü
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
15:24 Yetkililer İstanbulluları uyardı! Mammatus bulutları fırtına getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:10:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement