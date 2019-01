Kurtulmuş: "Türkiye, Ortadoğu'nun Kilit Taşıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Türkiye 'nin, Ortadoğu'nun kilit taşı olduğunu belirterek, "Eğer Türkiye'yi çeker alırsanız bu coğrafya darmadağın olur. YPG, PYD, DEAŞ, FETÖ denen terör örgütleri bunun için hareketlendirilmişler" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesi Denizli 'nin ilçelerinin AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' adaylarını açıkladı. Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Denizli Teşkilatı'nın vefa yemeğinde başkan adayları ve partililerle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin Türkiye için önemli seçimlerden birisi olduğunu belirterek, "24 Haziran'da ilk seçimini yaptığımız yeni Cumhurbaşkanlığı Yönetim Modeli çerçevesinde, yeni sisteme geçtikten sonra yapmış olduğumuz ilk seçim olacak. Yerel bir seçim yapılacak, nihayetinde belediye başkanlarını seçiyoruz, yerelde kimlerin o ilçeyi o ili yöneteceğine karar veriyoruz fakat bu seçimde verilecek olan genel bir intiba Türkiye'nin hangi istikamette devam edeceğini gösterecek. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne milletimizin vermiş olduğu desteği inşallah bu seçim bir kere daha gösterecek" dedi."Ortadoğu, iki kutuplu dünya savaşlarının merkezinde yer alıyor"Zor bir ülkede zor bir dönemde siyaset yaptıklarını belirten Kurtulmuş, dünyanın bütün siyasi ve ekonomik dengelerinin alt üst olduğu bir dönemde siyaset yaptıklarını söyledi. Dünyanın her yerindeki karışıkların merkezinin Türkiye'nin olduğun Ortadoğu coğrafyası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Dünyada Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika 'nın başını çektiği iki kutuplu bir ekonomik ve ticari savaş yer alıyor. Bu savaşların da önemli merkezlerinden birisi Ortadoğu coğrafyasıdır. Vekalet savaşları adı altında insanlık tarihinin en kanlı, en hain, en aşağılık savaşları Ortadoğu'da cereyan ediyor. YPG, PYD, DEAŞ ellerine on binlerce dolarlık silahlar verilerek Ortadoğu coğrafyasında Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın başına bela ediliyor" diye konuştu."Eğer Türkiye'yi çeker alırsanız bu coğrafya darmadağın olur"Türkiye'nin, Ortadoğu, Baykanlar, Kafkasya ve Doğu Akdeniz 'in kilit taşı olduğunu kaydeden Kurtulmuş, terör örgütlerinin bu kilit taşını yok etmek için hareketlendirildiğini belirterek, "Böyle bir coğrafyada meselenin asıl hedefi Türkiye'dir. Bu coğrafyanın kilit taşı olan, kilit taşının ne olduğunu biliyorsunuz; Osmanlı kemerlerinde taşlar üst üste dizilirdi, tam orta noktaya da bir taş koyulurdu. O taşa da kilit taşı derler, o taşı alırsanız o kemer aşağı doğru çeker. Türkiye Ortadoğu'nun, Balkanlar'ın, Kafkasların, Doğu Akdeniz'in kilit taşıdır. Eğer Türkiye'yi çeker alırsanız bu coğrafya darmadağın olur. YPG, PYD, DEAŞ, FETÖ denen terör örgütleri bunun için hareketlendirilmişler. İsterler ki bu coğrafyanın beyni olan bu coğrafyanın hamisi olan, bu coğrafyanın koruyucusu olan Türkiye, yeniden ayağa kalkmasın güçlü bir şekilde yoluna devam etmesin" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ