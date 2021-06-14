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Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu - Son Dakika

Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu

14.06.2021 20:53

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Terörün arkasındaki bütün şartlar ortadan kaldırılıncaya kadar Türkiye terörle mücadeleye devam edecek ve bu mücadeleyi milletimiz kazanacak, siz kazanacaksınız." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Terörün arkasındaki bütün şartlar ortadan kaldırılıncaya kadar Türkiye terörle mücadeleye devam edecek ve bu mücadeleyi milletimiz kazanacak, siz kazanacaksınız." dedi.

Kurtulmuş, Tekirdağ Yahya Kemal Bayatlı Konferans Salonunda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerine az bir süre kaldığını, seçimlerde canla başla çalışarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara Cumhurbaşkanı seçeceklerini belirtti.

AK Parti'nin yaptığı hizmetleri tek tek vatandaşlara anlatacaklarını ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz, Türkiye'nin gelecek ufkunu anlatacağız. Sadece geçmişte yapılanları değil, yeniden güçlü Türkiye idealinden neyi kastettiğimizi çok açık şekilde anlatacağız. Bunlar doğru ama hepsinden önemlisi hani diyor ya; 'hepsinden iyicesi bir gönle girmektir.' Gönüller kazanacağız. Kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin her birine dokunacağız.

2023'te Cumhurbaşkanlığının hemen ardından 2024 seçimleri var. 2024'te ümit ediyorum ki Tekirdağ'da hem büyükşehir belediye başkanlığını alacağız hem de çok az oylarla kaybettiğimiz çok sayıda belediye başkanlıklarını alacağız."

"Terör örgütleriyle can pahasına mücadele eden Türkiye'dir"

Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Kurtulmuş, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerinin bazı ülkelerden her türlü desteği aldığını hatırlattı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin kendi meşru koruma hakkını yerine getirdiğinde dış güçlerin rahatsız olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Silahları nereden alıyorlar? Nereden aldıklarını biliyorsunuz. Siyasi destekleri nereden alıyorlar? Biliyorsunuz. Birçok batı ülkesinin başkentlerinde bu örgütlerin maalesef temsilcilikleri var, ofisleri var. Hatta lojistik destekler alıyorlar. Her şeyleri alıyorlar. Önceki gece maalesef Afrin'de sivil bir hastaneyi vurarak 14 sivilin vefat etmesine neden oldular. Dünyanın gözü önünde. Evet birileri kınayacaktır, bu geçecektir. Ama bu terör örgütleriyle can pahasına mücadele eden Türkiye'dir ve sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Son terörist kalmayıncaya kadar değil, ondan daha ileride bir şey söylüyorum. Terörün arkasındaki bütün şartlar ortadan kaldırılıncaya kadar Türkiye terörle mücadeleye devam edecek ve bu mücadeleyi milletimiz kazanacak, siz kazanacaksınız."

"Artık karşınızda eski siyaset yok"

Türkiye'de muhtıra vermek isteyenlere karşı milletin yetkiyi AK Parti'ye verdiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"27 Nisan muhtırası geçmiş dönemlerde olsa, 'siyasete muhtıra denildi' diye siyasetçiler pılını pırtını toplar çeker giderdi. Muhtıra vermeye kalkanlara 'hop, siz kimsiniz, işinize bakın' diyen milletimiz yetkiyi bize verdi. Biz işimize bakıyoruz ve millete hizmete devam ediyoruz. En son 104 emekli general için ne diyor CHP'liler, 'emekli generaller darbe mi yapar?' Onu külahımıza anlatın. Bu memleket çok darbe görmüştür. Kimlerin darbenin teşvikçisi, kimlerin darbenin habercisi, kimlerin darbenin hazırlayıcısı olduğunu çok iyi bilir.

27 Mayıs darbesinden önce hangi sivil unsurların harekete geçirildiğini, 12 Eylül, 28 Şubat öncesinde hangi sivil odakların bir şekilde hareketlendirileceğini çok iyi biliriz. Aynı şeyi 104 general üzerinden yapmaya çalıştılar. Artık karşınızda eski siyaset yok. Türkiye'nin yeniden büyük güçlü Türkiye olmasının yolunun güçlü bir demokrasiden geçtiğine inanan bir AK Parti kadrosu var. Millet ile bütünleşmiş olan bir siyaset var. Bu 104 general meselesinde de dik durduk. Birinci özelliğimiz demokratlıktır, demokrat olmayan AK Parti'yi anlayamaz. Demokrat olmayan aslında AK Partili de olamaz. Bu anlamda AK Parti'nin en büyük gücü demokrasiye olan kayıtsız şartsız bağlılığıdır. Biliriz ki demokrasi meydanının merkezi seçim günüdür. Sandık samimiyetin iradesidir, sandık da milletin namusudur. Dolayısıyla milletin iradesine, namusuna saygı duyalım."

Kurtulmuş, dışarıda tam manasıyla güçlü, içeride de halkıyla bütünleşmiş, demokrasi ve reformlarıyla tam manasıyla güçlü bir Türkiye'yi kurmak için hep beraber gayret edeceklerini vurguladı.

"Biz herkese selam vereceğiz"

AK Parti'yi diğer partilerden ayıran, demokrat, reformcu, yerli ve milli, kuşatıcı temel özellikleriyle 84 milyonun sözcüsü ve temsilcisi olacaklarını anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnsanları hiçbir gerekçe ile ayırmayacağız, bölmek, parçalamak başkalarının işi. Biz herkese selam vereceğiz. Selam esenlik sözüdür. Bize oy vermesin, hatta bize kızsın, hatta hiçbir şekilde yollarının bizimle buluşmayacağını zannetsin, dedik ya bir gönle girmek hepsinden daha iyi. Biz selamı yayacağız. Çünkü 'selamı yayın' diyen bir Peygamberi biz kendimize rehber edindik. Onun ilkelerini hayatımızda prensip olarak görmeye çalışıyoruz."

Toplantıya, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Tekirdağ, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu - Son Dakika


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