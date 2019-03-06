Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Türkiye'yi Hizaya Sokmaya Çalışıyorlar"

Kurtulmuş: "Türkiye'yi Hizaya Sokmaya Çalışıyorlar"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:52 Kaynak: AA

Sincan, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel
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