Kurtulmuş: "Türkiye'yi Hizaya Sokmaya Çalışıyorlar"
1 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:52 Kaynak: AA
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