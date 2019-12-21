Kurtulmuş: "Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtulmuş: 'Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır' - Son Dakika

Kurtulmuş: "Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istemesine ilişkin, "Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır.

Kurtulmuş:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istemesine ilişkin, "Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in Filistin'e karşı işlediği savaş suçlarının araştırılması yönündeki kararı ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır. Barış ve insanlık tarafında yer alan tüm ulusları bu çabaya destek olmaya çağırıyoruz. Sonunda Filistin kazanacak, insanlık kazanacak."

Uluslararası Ceza Mahkemesi, AK Parti, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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