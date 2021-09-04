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Adalet Bakanı Gül, Aksaray'da Selçuklu Külliyesi Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Aksaray'da Selçuklu Külliyesi Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

04.09.2021 16:39

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Aksaray'da Selçuklu Külliyesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Aksaray'da Selçuklu Külliyesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, törende yaptığı konuşmada, siyasetlerinin merkezinde eser siyaseti olduğunu söyledi. Kimlik, polemik ve kavga siyasetiyle işleri olmadığını ifade eden Gül, "Bizim işimiz, 'Bir taş üstüne bir taş daha nasıl koyarım? Aksaray'ı daha fazla nasıl kalkındırırım? Bir eser daha nasıl inşa ederim?' Bunun derdiyle gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hem merkezi anlamda hem yerel anlamda bu siyasetimizi biz milletimizle inşa ediyoruz." dedi.

Gül, Aksaray'da tarım, sanayi ve diğer yatırımlarda çok önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek şehrin her geçen gün geliştiğini söyledi. Adalet hizmetleri kapsamında Aksaray'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Artık Aksaray büyüyor, daha da gelişiyor. Mevcut adliye yetmiyor. Bizler de milletvekili arkadaşlarımızla, valimizle başsavcımızla teknik çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah kente yakışır ve Aksaray'ı önümüzdeki 20-30 yıla taşıyacak büyük bir adliye için çalışmalarımızı başlattık. Her alanda Aksaray'ımızı yalnız bırakmamak için sizlerle bir arada olmaya devam edeceğiz."

"Türkiye tam bağımsızlığını sağlayacak yeni adımları atarak yoluna devam ediyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da temeli atılacak Selçuklu Külliyesi'nin şehre hayırlı olmasını dileyerek eserin planlanandan daha erken bir sürede kullanıma açılmasını temenni etti. Türkiye'nin çok önemli bir dönemden geçtiğini vurgulayan Kurtulmuş, çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya kalınan bir süreç olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin bütün küresel, bölgesel sınamalara, zorluklara ve tehditlere rağmen iyi bir istikamette yol aldığını dile getirerek "Türkiye, yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde her gün adımlarını kuvvetlendirerek, tam bağımsızlığını sağlayacak yeni adımları atarak yoluna devam ediyor. Bir taraftan eğitim, bir taraftan sağlık alanında Türkiye, özellikle savunma sanayi başta olmak üzere sanayi alanında çok önemli merhaleleri, adımları gerçekleştiriyor. Bu Türkiye'ye güç veren, milletiyle devletinin daha da bütünleşmesine, kaynaşmasına vesile olan gerçekten önemli bir dönemden geçiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kendi helikopter motorunu yapabildiğini, İHA ve SİHA'larla dünyada önemli bir ülke haline geldiğini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin komşularına ve diğer ülkelerdeki gelişmelere karşı kendini koruyabilecek her türlü imkanı olduğunu aktardı.

"Yüzde 21'lik ikinci çeyrekteki büyüme aslında tesadüf değildir"

Kurtulmuş, Türkiye'nin 2021 yılı ikinci çeyreğindeki büyüme hızına işaret ederek şunları kaydetti:

"Pandemi şartlarının ne kadar zor olduğunu hep beraber yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Özelikle kapanma döneminde Türkiye'nin ekonomik olarak da zorlandığı, vatandaşlarımızın zorlandığı, bir taraftan sağlık risklerinin bir taraftan ekonomik risklerin ortaya çıktığı dönemi çok şükür geride bıraktık. Salgının ortaya çıktığı ilk andan itibaren hem halkımızın sağlık bakımından güç durumda olmaması için her türlü imkanı seferber ettik. Daha önce oluşturulan şehir hastaneleri üzerinden vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin verilmesinin yolunu açtık. Aynı zamanda Türkiye aşılanma faaliyetleri bakımından da dünyada önemli ülkelerden birisi haline geldi. Gelişmiş ülkelerden daha fazla aşılama oranına sahip olan bir noktaya Türkiye geldi. Yüzde 21'lik ikinci çeyrekteki büyüme aslında tesadüf değildir. Pandeminin ilk anından itibaren ekonomik olarak alınan tedbirlerin bir sonucudur. Bunların en başında Türkiye'nin üretim kabiliyetinin yok edilmemesi için üretimin mutlaka en güçlü şekilde sürdürülmesi kararlılığı yer alıyor. Sanayi üretim endekslerinde de yaklaşık yüzde 45'lik bir artışın olması Türkiye için çok büyük bir gelişmedir."

Kurtulmuş, pandemi şartlarıyla mücadele edilirken güneyde orman yangınları, Doğu ve Batı Karadeniz'de de sel felaketiyle karşı karşıya kalındığını, ilk andan itibaren bölge halkının yaralarının sarılması için büyük mücadele gösterdiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından, Selçuklu Külliyesi'nin temelini atıldı.

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Selçuklu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, Aksaray'da Selçuklu Külliyesi Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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