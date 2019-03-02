Kurtulmuş, Üsküdar Nevmekan'da Gençler ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
58 dakika önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Nevmekan'da gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek selamlaştı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Nevmekan'da gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek selamlaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA
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