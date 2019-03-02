Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş, Üsküdar Nevmekan'da Gençler ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kurtulmuş, Üsküdar Nevmekan'da Gençler ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

58 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Nevmekan'da gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek selamlaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Nevmekan'da gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek selamlaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Üsküdar, Güncel
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