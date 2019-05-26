Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "Vakit, kızarak küserek geri çekilme vakti değildir"

Kurtulmuş: "Vakit, kızarak küserek geri çekilme vakti değildir"

3 saat önce

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde Ordulular İftarı'na katıldı.

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde Ordulular İftarı'na katıldı. (2)
Kurtulmuş: Vakit, kızarak küserek geri çekilme vakti değildir
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:54 Kaynak: AA
Mehmet Çakır, Üsküdar, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel
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