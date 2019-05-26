Kurtulmuş: "Vakit, kızarak küserek geri çekilme vakti değildir"
3 saat önce
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde Ordulular İftarı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:54 Kaynak: AA
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