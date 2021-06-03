Kurtulmuş, Yatırımları Yerinde Görmek İçin Ünye'ye Geliyor - Son Dakika

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un Temmuz ayının ilk haftasında Ordu'yu ve Ünye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Ankara ziyaretimiz kapsamında Genel Başkanvekili Prof. Dr. Sn. Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettik. Kendileri ilimizde ve ilçemizde devam eden yatırımları bizzat yerinde görmek amacıyla, önemli bir program değişikliği olmadığı takdirde Temmuz ayının ilk haftasında ilimizi ve ilçemizi ziyaret edeceklerini ifade etti. " dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Temmuz ayının ilk haftasında Ordu'ya geliyor. Yatırımları yerinde görmek amacıyla ilimizi ziyaret edecek olan Kurtulmuş, Ünye'de devam eden yatırımları da yerinde görecek.

-"Destekleri için teşekkür ediyoruz"-

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u Ankara'da ziyaret ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"AK Parti Genel Başkanvekilimiz, hemşehrimiz Prof. Dr. Sn. Numan Kurtulmuş'u, AK Parti İlçe Başkanımız Sn. Kenan Selim Argan, Kadın Kolları Başkanımız Sn. Neşe Akgül Tiyaloğlu ve Gençlik Kolları Başkanımız Sn. Abdulkadir Demir ile birlikte ziyaret ettik. Kendileriyle ilçemizde devam eden ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunduk. Sayın Genel Başkanvekilimiz, önemli bir program değişikliği olmadığı takdirde, Temmuz ayının ilk haftasında ilimizi ve ilçemizi ziyaret ederek Ünye Organize Sanayi Bölgesi, Fakülte Binası ile belediyemizin yeni konkasör şantiyesi ve beton santrali gibi yatırımları bizzat yerinde göreceğini ifade etti ve hemşehrilerine selam ve sevgilerini gönderdi. Misafirperverliği ve ilçemizdeki yatırımların devamı ile yeni yatırımlar için verdiği desteklerden dolayı kendilerine şahsım ve Ünyeliler adına şükranlarımı sunuyorum. "

-"Yeni adliye binası için girişimlerimiz devam ediyor"-

Ankara ziyaretinde, Ünye'nin ihtiyacı olan yeni adliye binası için de görüşme yaptıklarını anlatan Başkan Tavlı, "Ünye'mize kazandıracağımız yeni adliye binası için girişimlerimiz devam ediyor. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Sn. Erdal Demir'i, AK Parti İlçe Başkanımız Sn. Kenan Selim Argan, Kadın Kolları Başkanımız Sn. Neşe Akgül Tiyaloğlu ve Gençlik Kolları Başkanımız Sn. Abdulkadir Demir ile birlikte ziyaret ederek, ilçemize kazandıracağımız yeni adliye binasıyla ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdik. Görüşmemiz olumlu geçti. " dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve beraberindekiler, Ankara ziyaretinde son olarak AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat'ı da ziyaret ettiler.