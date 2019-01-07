Son Dakika Haberleri: Kurtuluş Çoşkusu Optimum'da Yaşandı

Kurtuluş Çoşkusu Optimum'da Yaşandı

6 dakika önce

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, günün anlam ve önemine uygun etkinliklerle kutlandı.

Kurtuluş Çoşkusu Optimum'da Yaşandı, System.String[]
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, günün anlam ve önemine uygun etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik kapsamında alışveriş merkezinde Oda Orkestrası konser verdi. "Kurtuluş Senfonisinin Oda Orkestrası" ziyaretçiler tarafından hayranlıkla dinlenirken, vals gösterisi ise ilgiyle izlendi.

AVM'nin mimarisi sayesinde tüm katlardan rahatlıkla izlenen etkinliğin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana ziyaretlerinden oluşan bir fotoğraf sergisi de açıldı.

Sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceleyen vatandaşlar daha sonra öz çekim de yaptı. Bu sırada küçük bir kız çocuğunun Atatürk'ün fotoğrafını öpmesi, bir erkek çocuğun ise Atatürk'ün fotoğrafının karşısında asker selamı vermesi sergiyi gezenler tarafından alkışlarla karşılandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:48 Kaynak: İHA

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