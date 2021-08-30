Üye Girişi
Kurtuluş günü etkinlikleri başladı - Son Dakika

Kurtuluş günü etkinlikleri başladı

30.08.2021 12:16
Kurtuluş günü etkinlikleri başladı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler 'Fazla' isimli müzik gurubunun muhteşem performansı ile başladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler 'Fazla' isimli müzik gurubunun muhteşem performansı ile başladı.

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden 4 Eylül kurtuluş gününe kadar her akşam farklı bir yerel sanatçının sahne alacağı etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Fazla Grubu konseri ile coşkulu bir başlangıç yaptı. Program ilk olarak Haktan Emir Elibol'un mini viyolonsel konseri ile başladı. Ardından sahne alan Fazla Grubu sevilen şarkıları Bozüyüklü gençler için seslendirdi. Konser alanını dolduran gençler konseri büyük bir beğeni ile dinlerken gece boyunca doyasıya eğlendi ve stres attı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da konser programını bir süre izleyerek gençlerin coşkulu kutlamasına ortak oldu. Gençlere iyi eğlenceler dileyen Başkan Bakkalcıoğlu Fazla Grubu'na da etkinliğe katılımları nedeni ile teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kurtuluş günü etkinlikleri başladı
Kurtuluş günü etkinlikleri başladı
Kurtuluş günü etkinlikleri başladı
Kurtuluş günü etkinlikleri başladı
Kurtuluş günü etkinlikleri başladı
Kurtuluş günü etkinlikleri başladı
Kurtuluş günü etkinlikleri başladı

Cumhuriyet Meydanı, Bilecik, Bozüyük, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Kurtuluş günü etkinlikleri başladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu 13:51 Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı 13:44 Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı 13:17 Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı
Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü 12:37 Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda 11:38 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak 10:46 Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi 10:20 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi 10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi

Son Dakika Haberleri
13:48 Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada
13:36 Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı
13:16 Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı
13:13 Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi
12:36 Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü
12:28 Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
12:19 Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi
12:02 Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti
11:53 Son dakika... Gram altının fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
11:37 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda
Son dakika: Öldürülen kızının anısını yaşatmak için çabalıyor! Acılı anne: Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın Son dakika: Öldürülen kızının anısını yaşatmak için çabalıyor! Acılı anne: Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın         
13:54
Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada         
13:48
Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı         
13:36
Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi         
13:14
Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti         
12:02
13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş         
10:55
Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi         
10:32
Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor         
10:18
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
23:06
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı         
22:44
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
20:28
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 13:57:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurtuluş günü etkinlikleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement