Kurtuluş günü etkinlikleri başladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler 'Fazla' isimli müzik gurubunun muhteşem performansı ile başladı.

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden 4 Eylül kurtuluş gününe kadar her akşam farklı bir yerel sanatçının sahne alacağı etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Fazla Grubu konseri ile coşkulu bir başlangıç yaptı. Program ilk olarak Haktan Emir Elibol'un mini viyolonsel konseri ile başladı. Ardından sahne alan Fazla Grubu sevilen şarkıları Bozüyüklü gençler için seslendirdi. Konser alanını dolduran gençler konseri büyük bir beğeni ile dinlerken gece boyunca doyasıya eğlendi ve stres attı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da konser programını bir süre izleyerek gençlerin coşkulu kutlamasına ortak oldu. Gençlere iyi eğlenceler dileyen Başkan Bakkalcıoğlu Fazla Grubu'na da etkinliğe katılımları nedeni ile teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK