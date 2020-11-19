Kurtuluş gününde uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydılar - Son Dakika

Kurtuluş gününde uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydılarEDİRNE'nin Keşan ilçesinde, düşman işgalinden kurutuluşun 98'inci yıl dönümü kutlamalarında halk oyunları gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı.Keşan'ın düşman işgalinden kurutuluşunun 98'inci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Gösteriyi yakından izlemek isteyen vatandaşlar polis ve zabıta ekiplerinin tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Tören sonunda Keşan'daki resmi kurum ve kuruluşların araçları geçiş yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bazı araçlardan vatandaşlara şeker ve araç kokusu dağıtıldı. Vatandaşlar, şeker ve araç kokusu almak için adeta birbiriyle yarıştı.
- Kaynak: DHA
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