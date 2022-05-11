"Kurtuluş Hattı" filminin galası Beyoğlu'nda yapıldı - Son Dakika

"Kurtuluş Hattı" filminin galası Beyoğlu'nda yapıldı

İSTANBUL - 'Kurtuluş Hattı' filminin galası Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atlas Sinemasında gerçekleştirildi.

Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren gizli haberleşme ağının hikayesinin anlatıldığı "Kurtuluş Hattı" filminin galası Beyoğlu Belediyesini ev sahipliğinde Atlas Sineması'nda yapıldı. Başrollerini Yusuf Aytekin ve Gülsim Ali'nin paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Emin Gürsoy, Nizam Namidar, Benian Dönmez, Hamdi Erdoğan, Kaan Turgut, Aybike Turan gibi önemli oyuncular bulunuyor. "Kurtuluş Hattı" filminin galasına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu film bizim kendi hikayemiz, Asım'ın hikayesini bulacağız"

Filmle ilgili konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu, Milli Mücadelemizin başladığı nokta. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beyoğlu'nda Milli Mücadeleyi başlatıp Samsun'a Bandırma Vapuruyla çıktı ve burada verilen Milli Mücadelenin hikayesini, bu Kurtuluş Savaşını, Kurtuluş Hattı filminde görme imkanımız olacak. Kurtuluş Hattı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile telgrafçı Hamdi Bey arasındaki o kurulan hattın nasıl bir milletin kaderinde kurtuluşa giden yolu hazırladığına, onun taşlarını döşediğine dair önemli mesaj var. Bizim kendi hikayemizdir. Türk kadının hikayesini bu filmde bulacağız. Asım'ın hikayesini bulacağız" ifadelerine yer verdi.

Filmde Mehmet Akif Ersoy karakterine can veren Emin Gürsoy, "Hem karakter olarak hem de hikaye olarak hissettiğim tek şey ağır bir sorumluluk. Umarım yakıştığı ve gerektiği şekilde yapabilmişizdir" şeklinde konuştu.

Filmin başrollerinden oyuncu Yusuf Aytekin, "Benim oynadığım karakter Hamdi karakteri. Hamdi'yi çok sevdim. Çünkü Milli Mücadele döneminde tarihin seyrini böyle değiştiren gizli kahramanlardan. Belki birçoğumuzun bilmediği kahramanı sinemada canlandırmak benim için çok keyifli" diye belirtti.

Filmin bir diğer başrol oyuncusu Gülsim Ali ise, "Çok heyecanlıyız. Biz daha önce filmi izledik ve gerçekten duygulandığımız sahneler oldu. İnsanların da bu konuda bizimle aynı duyguları paylaşacaklarını düşünüyoruz" dedi.