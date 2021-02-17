Kurtuluş Karamustafa: "Regaib Kandilini en iyi şekilde idrak etmemiz gerekir" - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Perşembe gecesi idrak edeceğimiz Regaib Kandili vesilesiyle mesaj yayımladı.

Mesajında kandillerin İslam dinimiz açısından önemine ve feyzine değinen Rektör Karamustafa, mübarek üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaib Kandilini en iyi şekilde idrak etmemiz gerektiğini kaydetti.

Rektör Karamustafa, "Birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, iyiliğe, yardımlaşmaya, dayanışmaya ve duaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde mübarek gün ve geceleri, Cenab-ı Allah'a dua ve af için fırsat bilmeliyiz. Özellikle tüm insanlığın coronavirüs pandemisinden bir an önce kurtulması için hep birlikte dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta üniversite mensuplarımız olmak üzere, ülkemiz, milletimiz, tüm İslam aleminin mübarek Regaib Kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ