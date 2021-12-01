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Kurtuluş Koşusu'nun Para ödülleri verildi - Son Dakika

Kurtuluş Koşusu'nun Para ödülleri verildi

01.12.2021 13:27
Kurtuluş Koşusu'nun Para ödülleri verildi

Keşan'ın Kurtuluşu'nun 99.yıldönümü nedeniyle Keşan Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile 18 Kasım 2021 Çarşamba günü düzenlenen Kurtuluş Koşusu'nda dereceye girenlere para ödülleri 1 Aralık günü düzenlenen tören ile verildi.

Saat 11.00'de Keşan Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda başlayan törene Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşan İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü edat Çimen ile dereceye giren sporcular katıldı.

Keşan Belediyesi Basın Birimi personelin Erdoğan Demir'in sunumunda gerçekleşen tören Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun konuşması ile başladı.

Burada konuşan Helvacıoğlu, öncelikle Kurtuluş Koşusu'na giren sporculara ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen'e teşekkür ederek, "İlçemizin 99.yıldönümünde Kurtuluş Koşumuza katılan bütün sporcularımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl ilçemizin 100.Kurtuluş Yıldönümü, bu koşumuzu 100.yıla yakışan bir şekilde daha görkemli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu yarışmaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kurtuluş Koşusu'nun Para ödülleri verildi

Mustafa Helvacıoğlu, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kurtuluş Koşusu'nun Para ödülleri verildi - Son Dakika


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