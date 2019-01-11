Son Dakika Haberleri: Kurtuluş Koşusunda Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

Kurtuluş Koşusunda Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

1 saat önce

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurtuluş koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kurtuluş Koşusunda Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi, System.String[]
Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurtuluş koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tarsus Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği koşuda başarılı olan öğrenciler ödüllerini aldı.

Belediye meclis salonunda düzenlenen törenle öğrencilere ve takım olarak derece yapan okul temsilcilerine Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Boro ve Serap Kurtçu madalya, plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencileri tebrik eden Boro ve Kurtçu, koşuda emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:53 Kaynak: AA

Tarsus, Güncel
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