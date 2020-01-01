Kurtuluş Koşusunda yüzlerce öğrenci madalya için mücadele etti

Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Kurtuluş Koşusunda, yüzlerce öğrenci madalya için kıyasıya mücadele etti.



Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Koşusuna yaklaşık 400 öğrenci, bireysel ve takım halinde katıldı. Yarışmanın startını Tarsus Belediye Başkan Yardımcıları Ünzile Kuru ve Muttalip Bobuşoğlu ile Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Dikeç birlikte verdi.



Mesafelere göre verilen startların ardından birbirleri ile kıyasıya yarışan öğrenciler, Kurtuluş Koşusunda dereceye girmek için ter döktüler. Yarışlarda, kızına destek olmak son metreleri onunla birlikte koşan bir baba, yarışmayı izleyenlerin takdirini kazandı.



Koşuların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye öğrencilere Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan adına birer çeyrek altın hediye edilirken, bireysel ve takım halinde kürsüye çıkmaya hak kazanan öğrencilere madalya ve plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi. - MERSİN