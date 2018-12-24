Son Dakika Haberleri: Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası

Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası

50 dakika önce

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "Kurtuluş Kupası"nda SANKO Okulları Küçük Erkek Takımı ikinci, Küçük Kız Takımı ise üçüncü oldu.

Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası, System.String[]
Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "Kurtuluş Kupası"nda SANKO Okulları Küçük Erkek Takımı ikinci, Küçük Kız Takımı ise üçüncü oldu.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakada Onur Özefe, Ertuğrul Kaya, Baran Alagöz, Efe Bahçıvan, Emir Taner, Batu Anlar, Yiğit Tural, M. Emir Sağlam, Seyhun Güner, Arda Akıcı, Berke Udumlu, Demir Şüğün, Umut Dai, Aras Kızılateş, Batu Güdemezoğlu, Ali Kaan Çulcu, Baran Çulcu, Eren Bahçıvan ve Emre Ozansoy'dan oluşan SANKO Okulları Küçük Erkek Basketbol Takımı ikincilik kupasını kucakladı. Elif Ozansoy, Aslı Konukoğlu, Beren Mermer, Nildem Tatar, Ada Yüksel, Sueda Dağdelen, Zehra Kocalar, Meyra Bulut, Yağmur Aydın, İrem Aydın, Ecrin Yılmazlar, Cansu Duman, Elif Zangin ve Belinay Kürümlüoğlu'ndan oluşan SANKO Okulları Küçük Kız Basketbol Takımı üçüncülük kupasını kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, basketbol takımlarının "Kurtuluş Kupası"nda elde ettikleri sonuçtan memnun olduklarını belirterek, sporcularını ve antrenörleri Emre Erensoy ile Melek Kileci'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:59 Kaynak: İHA

Şehitkamil, basketbol, Spor
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