Kurtuluş Kupası Kros Yarışları yapıldı - Son Dakika
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Kurtuluş Kupası Kros Yarışları yapıldı

6 saat önce

Toroslar Belediyesinin 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Kupası Kros Yarışları düzenlendi.

Kurtuluş Kupası Kros Yarışları yapıldı, System.String[]

Toroslar Belediyesinin 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Kupası Kros Yarışları düzenlendi. Yarışmada dereceye giren sporculara kupaları, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tarafından verildi.


Kurtuluş Kupası Kros Yarışları, Toroslar ilçe sınırları içinde bulunan 68'liler Ormanında gerçekleştirildi. Koşuda, sporcular kıyasıya mücadele ederek, kahraman şehitler ve ataları için ter döktü. İl merkezi ve ilçelerden çok sayıda sporcunun katıldığı yarışta dereceye girenler kupa ve madalyalarını, Başkan Yılmaz'ın elinden aldı.


"Çocuklarımızın tarih şuuru ile yetişmesi gurur kaynağımız"


Başkan Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın spora ilgisi bizleri mutlu ediyor. Biz de düzenlediğimiz etkinliklerde mutlaka sportif çalışmalara yer veriyoruz. Çünkü Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur'. Bu anlayışla sağlığı önceliğimiz yapıp, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz" dedi.


Yarışmaya katılan ve dereceye giren bütün sporcuları tebrik eden Başkan Yılmaz, "3 Ocak kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerimize dahil ettiğimiz Kurtuluş Kupası Kros Yarışlarında sporcularımızın kahraman şehitlerimiz ve atalarımız için koşması da bizleri ayrıca duygulandırdı. Çocuklarımızın tarih şuuru ile yetişmesi gurur kaynağımız oluyor. Yarışmaya katılan ve dereceye giren bütün sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
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