Kurtuluş Kupası'nın kuraları çekildi

Toroslar Belediyesi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenleyeceği 'Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlar Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı.



Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen kura çekimine, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuva komitesi ve turnuvada yer alacak kurumların temsilcileri katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak ve 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş günü finali oynanacak turnuvanın kura çekimi, Mersin genelinden 26 kurumun katılımıyla gerçekleştirildi. Kura çekimi öncesinde turnuva tüzüğü ile ilgili detaylı bilgilerin verildi.



Başkan Yılma, kura çekiminden önce yaptığı konuşmada, tüm kurum takımlarına başarılar dileyerek, turnuvanın her zaman olduğu gibi fair play çerçevesinde geçeceğine inandıklarını söyledi. Yılmaz, "Mersin'de en fazla spor tesisine sahip ve amatör spora en çok destek veren bir belediye olarak bu tür spor etkinliklerini önemsiyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Futbol da kitleleri bir araya getiren, aynı hedefe odaklanan insanları heyecanlandıran bir spor dalı. Öncelikle hepinize turnuvaya katılım sağladığınız için ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabi ki bu turnuvada rekabet olacak, heyecan olacak. Rekabet belli bir seviyede olursa her zaman kaliteyi getirir. Ama en önemlisi centilmenlik çerçevesinde maçların oynanmasıdır. Turnuvaya katılacak tüm kurum takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.



Daha sonra gerçekleştirilen kura çekimine göre 5 grupta düzenlenecek turnuvada müsabakalar 35'er dakikalık 2 devre halinde oynanacak. Maçlarda turnuva tüzüğü ve TFF kuralları geçerli olacak ve her takım 25 futbolcu ile katılabilecek.



Sporseverler, turnuvanın tüzüğü ve fikstürüne; önümüzdeki günlerde Toroslar Belediyesi'nin internet adresinde duyurular bölümünden ulaşabilecek. - MERSİN