Son Dakika Haberleri: Kurtuluş Kupası ödül töreni gerçekleştirildi
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Kurtuluş Kupası ödül töreni gerçekleştirildi

6 saat önce

Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlama programı kapsamında Gelibolu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullar arası kros, satranç ve futbol yarışmaları düzenlendi.

Kurtuluş Kupası ödül töreni gerçekleştirildi, System.String[]

Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlama programı kapsamında Gelibolu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullar arası kros, satranç ve futbol yarışmaları düzenlendi.


Müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Yardımcısı Selçuk Bartan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri tarafından kapalı spor salonunda düzenlenen programla takdim edildi. Ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Can, Arzu Yücesoy ve Emine Karataş, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir ve okul müdürleri katıldı. Düzenlenen yarışmalarda Kros Ferdi Küçük Kızlar grubunda Gazi Süleyman Paşa İlkokulundan Yade Dündar ve Kros Ferdi Küçük Erkekler grubunda 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulundan Poyraz Şimşek birinci oldu. Satranç ve Futbol Yarışmasında da 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu müsabakaları zirvede tamamladı. - ÇANAKKALE

Gelibolu, Selçuk, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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