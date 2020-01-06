Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasına 9 ilden 153 sporcu katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasına 9 ilden 153 sporcu katıldı - Son Dakika

Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasına 9 ilden 153 sporcu katıldı

6 saat önce

Toroslar Belediyesinin, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasına 9 ilden 153 sporcu katıldı, System.String[]

Toroslar Belediyesinin, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. Turnuvada, 9 ilden 153 sporcu, şampiyonluk mücadele etti.


Mersin Satranç Merkezinde iki gün süren turnuvada sporcular, 8 yaş ve altı genel, 8 yaş ve altı kızlar, 10 yaş ve altı genel, 10 yaş ve altı kızlar ve açık olmak üzere 5 kategoride karşı karşıya geldi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da satranç merkezini ziyaret ederek, kıyasıya mücadele eden sporcuları yalnız bırakmadı.


Başkan Yılmaz, turnuvada Türkiye Satranç Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan ile satranç oynadı. Yılmaz ve Ercan'ın karşılaşmasının hakemleri ise turnuvaya katılan minik sporcular oldu.


Satranç turnuvasının finalinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Başkan Yılmaz ve protokol üyeleri verdi.


"Bu turnuvada herkes şampiyon"


Yılmaz, yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, "Burada kazanan ya da kaybeden yok. Bana göre özgüven gösterip bu turnuvaya katılan herkes şampiyon" dedi.


Organizasyona destek veren Türkiye Satranç Federasyonu Mersin İl Temsilciğine de teşekkür eden Başkan Yılmaz, "3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz satranç turnuvamıza katılımın fazla olması ve çeşitli illerden sporcularımızın ilgi göstermesi bizleri çok mutlu etti. 3 Ocak, hepimizin ortak değeri. Hem tarihi açıdan hem de bir ve beraber olmak ve ortak hedeflere yönelmek açısından çok önemsiyoruz. Satranç, kralların, hükümdarların oyunu. Bilinen en eski strateji oyunu. Satrançta iyi olan, hayatı için de kararlarını alırken stratejisini daha iyi belirler ve ileriyi daha iyi görür. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı kutluyor, emeği geçen hakemlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Ercan da satranç sporuna sunduğu desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, bu turnuvanın geleneksel hale gelmesini temenni ettiklerini söyledi. - MERSİN

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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