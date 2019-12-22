Kurtuluş kupasında 8'inci kez start verildi - Son Dakika

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen 8. Geleneksel Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışları, 22 kulüpten 696 sporcunun katılımıyla start aldı.



6 farklı ilden yüzücülerin katılımıyla düzenlenen organizasyonda 7 ve 13 artı yaş grubundaki sporcular kulaç atacak.



2018-2019 sezonu yüzme branşı il faaliyet programında yer alan 8. Geleneksel Yüzme Kurtuluş Kupası, 21-22 Aralık 2019 tarihlerinde Şehitkamil Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştiriliyor. Organizasyonda 6 ilden, 22 spor kulübü ve 696 lisanslı sporcu mücadele edecek.



Gaziantep'in yanı sıra Ankara, Elazığ, Osmaniye ve Hatay illerinden sporcuları da misafir edecek olan Ulusal Kurtuluş Kupası Müsabakaları esnasında Alleben Yüzme Havuzu kulvarlarında sualtı sporları sporlarının lokomotif disiplinlerinden olan paletli yüzme branşında da sporcular performanslarını sergileyecekler. 7 ve 13 artı yaş grubundaki sporcuların mücadele edeceği organizasyonda dereceye giren sporcular, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı anısına hazırlanan armağanlarla ödüllendirilecek.



Şehitkamil Belediye Başkanlığınca Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde basketbol, badminton, doğa sporları, futbol, jimnastik, sutopu ve satranç branşlarında olduğu gibi 8. Geleneksel Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışlarında da tribünler büyük ilgi gördü. Sporcu velileri, alkış ve tezahüratlarıyla şampiyon kulaçlar ve altın paletlere büyük destek verdi. Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları M. Hayri Özkeçeci, Ceyda Gürsel ile AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç da sporcuları ve velileri yalnız bırakmadı.



Gururumuzu taçlandıran sporcularımızı kutluyorum



Açılış seremonisinde katılımcı sporcu ve sporcu velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, organizasyona katılan sporcuların yüzme branşı özelinde spora olan ilgileri ve üstün performanslarıyla Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde yaşadıkları gururu taçlandırdıklarını ifade etti. Başkan Yardımcısı Özkeçeci, "8.Geleneksel Kurtuluş Yüzme yarışlarına katılan tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde çocuklarımız ve gençlerimiz, spora olan ilgileri, üstün performanslarıyla bizlere büyük bir mutluluk yaşattılar. Şanlı ecdadımızın bundan 98 yıl önce bu topraklarda bizlere yaşattıkları büyük gururu, geleceğimiz adına verdikleri büyük güvenle taçlandıran tüm sporcularımızı kutluyorum. Ulusal bir katılımla düzenlenen ve 22 spor kulübü ve 696 lisanslı sporcumuzun mücadele edeceği organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Spor alanında sürekliliğe büyük önem veriyoruz. 8. kez düzenlenen Kurtuluş Kupası organizasyonları, bugüne kadar on binleri ağırladı. Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde tüm şehir olarak çok güçlü bir hazırlık ve büyük coşkuyla kutlayacağız. Önümüzdeki dönemde bu kapsamda düzenlenecek spor müsabakalarına tüm sporcularımızı davet ediyoruz. Katılımcı tüm sporcularımıza, sağlık ve başarı dolu bir yaşam diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP