Kurtuluş Mahallesi Esnafından Şuayip Ür'e Sevgi Seli
1 saat önce
Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan esnafları tek tek ziyarete ederek; "Hayırlı işler" dileğinde bulunup, partisinin başkan adayına ve kendisine destek istedi.
DESTEK İSTEDİ
Seçim çalışmalarına kendisinin de esnaflık yaptığı Kurtuluş Mahallesi'yle sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Adayı Şuayip Ür; burada bulunan esnaflardan sevgi ve büyük ilgi gördü.
Esnaflara "Hayırlı işler" dileğinde bulunarak, sorunları da dinleyen Şuayip Ür; partisinin Adapazarı Belediye Başkan Adayı İsmail Kılıç ile kendisinin de 4. sırada olduğu Adapazarı Belediye Meclis üyeliği için oylarına CHP'ye istedi. Bu seçimin genel değil, yerel yönetimler seçimi olduğunun altını çizen Şuayip Ür; amaçlarının Adapazarı ve mahallerine eşit mesafede hizmet etmek olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:46 Kaynak: Bültenler
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