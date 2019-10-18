Son Dakika Haberleri: Kurtuluş Mahallesi'ne kreş açılıyor
Son Dakika Yaşam Kurtuluş Mahallesi'ne kreş açılıyor

Kurtuluş Mahallesi'ne kreş açılıyor

1 saat önce

Odunpazarı'nda kreş, oyuncak kütüphanesi, çocuk merkezleri, kütüphaneler ve yaz okulları ile çocuklara hizmet veren Odunpazarı Belediyesi, çocuklar için yeni bir kreş açmaya hazırlanıyor.

Kurtuluş Mahallesi'ne kreş açılıyor, System.String[]

Odunpazarı'nda kreş, oyuncak kütüphanesi, çocuk merkezleri, kütüphaneler ve yaz okulları ile çocuklara hizmet veren Odunpazarı Belediyesi, çocuklar için yeni bir kreş açmaya hazırlanıyor.


Şimdiye kadar Ihlamurkent Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Atiye Aykanat Çocuk Kütüphanesi, Emek Oyuncak Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi ve Nar Tanem Çocuk Merkezi'nde binlerce çocuğa hizmet veren Odunpazarı Belediyesi'nin yeni kreşi Kurtuluş Mahallesi Yalım Sokak No: 3 adresinde bulunuyor. 60 çocuğa hizmet verecek olan Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde kayıtlar başladı. İç alanı 440 metrekare olan Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin Bahçesi ise 120 metrekare. 3 sınıf, müzik odası, resim odası, kukla odası, kütüphane, drama odası, revir, psikolojik danışmanlık odası, mutfak ve yemekhane, 3 personel, 4 öğrenci tuvaleti, çamaşırhane ile 3 depo bulunan Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, ekipler çalışmalarını tamamladı.


"Kaliteli, eşit ve bilimsel eğitim her çocuğun hakkı"


"Çocuklar bugünümüz, çocuklar yarınımız" diyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yaptığını vurguladı. Çocukların bilimsel ve kaliteli okul öncesi eğitimi almasının hayati önem taşıdığını belirten Başkan Kurt, "Kaliteli, eşit ve bilimsel eğitim her çocuğun hakkı. Bu nedenle de seçim öncesinde yeni dönemde kreşler açacağımızı söylemiştik. Bu sözümüzün ilk adımını atıyoruz. Kurtuluş Mahallesi Yalım Sokak'a Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'ni açıyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdürecek olan bu kreşimizde 60 çocuk eğitim görecek. Kreş, çocuklarımız kadar kadınların özgürleşmesi için de önemli. Çocuğun bakımını üstlenen anne eve bağımlı kalıyor. Biz kadınların özgürleşmesi, kendi ayakları üstünde durması içinde kreş açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki yaşındaki çocuk çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
Çalışan annelere 0-60 aylık çocukları için 15 bin 600 lira ödenecek İki yaşındaki çocuk, kendisini öpmeden işe giden annesine isyan etti ABD Başkanı Trump'tan haddini aşan çıkış! Türkiye'nin terör operasyonlarını çocuk kavgasına benzetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:44:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtuluş Mahallesi'ne kreş açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]