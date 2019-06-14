Son Dakika Haberleri: Kurtuluş Mahallesi SYM kursiyerleri sertifikalarını aldı
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Kurtuluş Mahallesi SYM kursiyerleri sertifikalarını aldı

4 saat önce

Karabük'te 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere ve okul öncesi eğitimini başarı ile tamamlayan Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencilerine...

Kurtuluş Mahallesi SYM kursiyerleri sertifikalarını aldı, System.String[]
Karabük'te 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere ve okul öncesi eğitimini başarı ile tamamlayan Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencilerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika törenine Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özen, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Murat Ermiş ve kursiyerler katıldı.

Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencilerinin düzenledikleri gösteriler izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Konuşmaların ardından Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından tören sona erdi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:06 Kaynak: İHA
Karabük, Güncel
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