Polatlı Belediyesi'nden "Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya" projesi - Son Dakika

Polatlı Belediyesi'nden "Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya" projesi

12.03.2021 17:20

Polatlı Belediyesi'nden "Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya" projesi Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen "Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya" projesi başladı.

Polatlı Belediyesi'nden "Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya" projesi

ANKARA - Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen "Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya" projesi başladı. Projenin ilk adımı olan Anıtkabir'deki bayrak teslim töreni, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından gerçekleşti.

Hem İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı dolayısıyla hem de Cumhuriyetin 100. yılına tekabül edecek olan "Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya" projesinde, Türk bayrağı Ankara'dan hareketle Kurtuluş Savaşı mücadelesinde yer alan toprakları dolaşarak en son İzmir'e götürülecek. 29 Ekim 2023 yılında da Başkent'e tekrar getirilecek olan Türk bayrağı, gazi mecliste göndere çekilerek proje tamamlanmış olacak.

Projenin önemini vurgulayan Başkan Yıldızkaya, "İçinde bulunduğumuz yıl Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin çok önemli bir dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin büyük Sakarya Zaferi'nin 100. Yıldönümü onu idrak ediyoruz. Polatlı Belediyesi olarak biz bu yıl her zamankinden daha görkemli programlar hazırlamış bulunuyoruz. Bu maksatla bu gün de istiklal marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde Atatürk'ün manevi huzurunda ilk adımı atmış olduk. Polatlı belediyesi olarak bu yıl istiklal bayrağı zafer yolunda adlı bir proje geliştirdik. Bu maksatla şanlı al bayrağımızı bugün anıtkabirden az sonra gideceğim Tacettin Dergahı'na, Mehmet Akif Ersoy'un manevi huzuruna götüreceğiz. Buradan sonra da bu bayrağın yolculuğu iki yıl sürecek. Ankara'dan Polatlı'ya, Haymana'ya ve İzmir'e kadar olan topraklarda milli mücadelenin geçtiği alanlarda bu bayrağı sergileyeceğiz. Bundaki amacımız bu zaferin nasıl kazanıldığını, hangi zor şartlarda kazanıldığını yeni nesillere daha iyi anlatabilmek. Milli ruhu ve heyecanı diri tutmaktır. Bu maksatla bayrak zafer yoluna bugün başlıyor inşallah iki yıl sonra da cumhuriyetimizin ilanını 100. yıl dönümünde 29 Ekim 2023 tarihinde gazi meclisimize gelerek göndere çekilecektir" diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın rast gele bir zamanda yazılmadığını hatırlatan Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, "Şuanda Polatlı Belediyesi olarak Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılında ilk projemize başladık. İlk projemizde 'İstiklal Bayrağı'. Neden istiklal bayrağı çünkü bu istiklal marşı rast gele bir zamanda yazılmamıştır. İstiklal marşı o yokluğun sıkıntıların olduğu bir dönemde onu hissederek, Mehmet Akif'in dediği gibi hiç kimse ikinci defa İstiklal Marşı yazamaz. İşte bunun anlamını ve istiklal mücadelesinin anlamını çocuklarımıza gençlerimize anlatmak için bu projeyi hayata geçirdik. Proje anıtkabirde bugün atamızın huzuruna çıkan bayrağı Türkiye'nin dört bir yanında, bu İstiklal mücadelesinin yaşandığı mekanları tek tek dolaşarak, bu mekanlarda şehitlerimizi yad edecek gazilerimizi anacağız ve gençlerimize bu istiklal mücadelesinin nasıl yaşandığını yerinde anlatacağız. Bu onun için çok anlamlı. Proje 2023 yılına kadar devam edecek. Özellikle 2021 yılında Ankara, önce TBMM'ye gidecek sonra direksiyon binasına gelecek ve Mustafa Kemal'in Başkomutan seçildikten sonra karargah olarak kullandığı yer, ondan sonra cepheye gidecek. Cephede Sakarya Meydan Muharebesi'nin, o 22 gün 22 gece devam eden dünyanın en uzun meydan muharebesinin yaşandığı topraklarda tepeleri dolaşacak. O tepelerde şehit olan atalarımızı anacağız, yürüyüşler yapacağız. Bu bayrağı tekrar bu yerlerde sergilemiş olacağız. 2022 yılında da Büyük Taarruz'un 100. yılı olacak. Gene Büyük Taarruz'un yaşandığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin alanlarında dolaşmış olacağız, en sonunda 9 Eylül'de İzmir'de bu yolculuğumuz Ege Denizi'nde son bulmuş olacak. Yunan'ı denize döktüğümüz noktada son bulacak, tekrar bayrağı Milli Mücadele'nin merkezi olan Ankara'ya geri getireceğiz. Cumhuriyetin 100. yılında eski meclisin o bayrak gönderine çekilmiş olacak. Çok anlamlı diye düşünüyorum çünkü bütün şehitleri kucaklamış, bütün gazilerin, İstiklal mücadelesinin yaşandığı bu alanları dolaşan bu bayrağın o göndere çekilmeyi hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah o günü de görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Polatlı Belediyesi'nden Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya projesi
Polatlı Belediyesi'nden Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya projesi
Polatlı Belediyesi'nden Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya projesi
Polatlı Belediyesi'nden Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya projesi
Polatlı Belediyesi'nden Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya projesi
Polatlı Belediyesi'nden Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya projesi
Polatlı Belediyesi'nden Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya projesi
Polatlı Belediyesi'nden Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya projesi
Polatlı Belediyesi'nden Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya projesi
Polatlı Belediyesi'nden Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya projesi
Polatlı Belediyesi'nden Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya projesi

Türk Bayrağı, Sakarya, Polatlı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polatlı Belediyesi'nden 'Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya' projesi - Son Dakika


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